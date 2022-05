Real Madrid in Finale di Champions League: ribaltone nel recupero contro il Manchester City, poi il 3-1 ai supplementari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Real Madrid ha compiuto una magia surReale e si è qualificato alla Finale della Champions League 2022. Le merengues avevano perso la semiFinale d’andata contro il Manchester City per 4-3 e di fronte al proprio pubblico del Santiago Bernabeu si trovavano sotto per 1-0 per merito di Mahrez, andato in gol al 73?. Alla formazione spagnola, allenata da Carlo Ancelotti, servivano due gol per ribaltare la situazione quando si stava per entrare nel recupero. Nel giro di un minuto, però, uno straordinario Rodrygo si inventa la funambolica rimonta: al 90? va a segno su assist su Benzema, al 91? raddoppia su invito di Asensio e trascina la contesa al supplementare, proprio quando gli inglesi sembravano già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilha compiuto una magia sure e si è qualificato alladella2022. Le merengues avevano perso la semid’andatailper 4-3 e di fronte al proprio pubblico del Santiago Bernabeu si trovavano sotto per 1-0 per merito di Mahrez, andato in gol al 73?. Alla formazione spagnola, allenata da Carlo Ancelotti, servivano due gol per ribaltare la situazione quando si stava per entrare nel. Nel giro di un minuto, però, uno straordinario Rodrygo si inventa la funambolica rimonta: al 90? va a segno su assist su Benzema, al 91? raddoppia su invito di Asensio e trascina la contesa al supplementare, proprio quando gli inglesi sembravano già ...

