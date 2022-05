Racconto da brividi di Lulù Selassiè, gesto irrispettoso dell’ex suocero: “Zero privacy, imbarazzante!” (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Princess Lulù Selassiè vuota il sacco dopo la rottura: ecco la sua verità sull’ex suocero Franco Bortuzzo. Lulù Selassiè (fonte youtube)La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta tenendo banco da giorni ormai, e si indaga sulle ragioni della separazione dei due ex gieffini. La giovane coppia non ha resistito alle pressioni della vita reale, e il nuotatore ha ufficializzato la fine del rapporto con un asciutto comunicato all’ANSA. Lulù Selassiè rompe il silenzio, e punta un dito accusatore sull’ex suocero Franco Bortuzzo, a suo dire troppo invadente e pressante, e lo identifica come causa principale del fallimento del rapporto. Durante una lunga intervista al settimanale “Chi”, la Princess ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Princessvuota il sacco dopo la rottura: ecco la sua verità sull’exFranco Bortuzzo.(fonte youtube)La rottura tra Manuel Bortuzzo esta tenendo banco da giorni ormai, e si indaga sulle ragioni della separazione dei due ex gieffini. La giovane coppia non ha resistito alle pressioni della vita reale, e il nuotatore ha ufficializzato la fine del rapporto con un asciutto comunicato all’ANSA.rompe il silenzio, e punta un dito accusatore sull’exFranco Bortuzzo, a suo dire troppo invadente e pressante, e lo identifica come causa principale del fallimento del rapporto. Durante una lunga intervista al settimanale “Chi”, la Princess ...

MiglioMarino : @D10sAndrea Mio padre mi raccontò questa tragedia, di come la visse lui, quando mi portò a Superga una cinquantina… - Gianluc31594503 : RT @VincencocoCoco: Un moto pesca di #sciacca salva un barcone di immigrati dispersi e prossimi alla morte per il meteo in peggioramento. S… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, il racconto in diretta commuove gli italiani: brividi per tutti - gunsroseslink : @Gessy_Heart Il tuo racconto mi ha fatto venire i Brividi?? Ho già il magone Gesù???? - stefaniabecheru : @geascanca Il racconto di questa guerra è esso stesso da brividi. Ma guai a dirlo, eh, che sei putiniano. -