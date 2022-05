Quicksink, la bomba che può ribaltare la guerra in mare: che cosa fa alle navi | Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Russia minaccia e gli Stati Uniti rispondono: l'ultima arma testata dagli americani si chiama "Quicksink", ossia "affondo rapido", e - come suggerisce il nome - è una bomba in grado di colpire e distruggere le navi nemiche in un solo colpo. Uno dei primi test - come spiega il Messaggero - è avvenuto lo scorso 28 aprile ad opera dello US Air Force Research Laboratory e dell'Integrated Test Team della Eglin Air Force Base al largo del golfo del Messico. La bomba è stata sganciata da un caccia F-15E Strike Eagl e ha distrutto una nave mercantile spezzandola a metà e affondandola. Il vantaggio di "Quicksink" rispetto ai siluri, quelli che di solito vengono utilizzati per affondare le navi, è che questa nuova bomba non si rende visibile al nemico. I siluri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Russia minaccia e gli Stati Uniti rispondono: l'ultima arma testata dagli americani si chiama "", ossia "affondo rapido", e - come suggerisce il nome - è unain grado di colpire e distruggere lenemiche in un solo colpo. Uno dei primi test - come spiega il Messaggero - è avvenuto lo scorso 28 aprile ad opera dello US Air Force Research Laboratory e dell'Integrated Test Team della Eglin Air Force Base al largo del golfo del Messico. Laè stata sganciata da un caccia F-15E Strike Eagl e ha distrutto una nave mercantile spezzandola a metà e affondandola. Il vantaggio di "" rispetto ai siluri, quelli che di solito vengono utilizzati per affondare le, è che questa nuovanon si rende visibile al nemico. I siluri ...

