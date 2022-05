Qualcuno vuole il M5S fuori dal Governo. Conte: “Ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Dicono spesso che M5s voglia far cadere il Governo. Inizio a pensare che Qualcuno voglia spingere M5s fuori dal Governo. Se questa fosse l’intenzione ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento”. È quanto ha detto il presidente di M5S, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione del Movimento (qui il video). M5S, Conte: “Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Dicono spesso che M5s voglia far cadere il. Inizio a pensare chevoglia spingere M5sdal. Se questa fosse l’intenzione ce loper 11dicheil”. È quanto ha detto il presidente di M5S, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione del(qui il video). M5S,: “per 11dicheil ...

Advertising

AndreaMarcucci : #Conte dice che qualcuno vuole spingerli fuori dal governo. A me sembra che siano i 5 stelle ad avere questo deside… - GiovaQuez : Salvini: 'Penso che le sofferenze siano enormi sia in casa degli aggrediti che in casa degli aggressori'. Emblemati… - repubblica : M5S, Conte: 'Qualcuno vuole farci fuori dal governo. No a fiducia sul dl aiuti'. E su Ucraina: 'Follia puntare a ba… - leonardosigno13 : RT @AndreaMarcucci: #Conte dice che qualcuno vuole spingerli fuori dal governo. A me sembra che siano i 5 stelle ad avere questo desiderio.… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Qualcuno vuole il #M5S fuori dal Governo. #Conte: “Ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadin… -