“Putin non dichiarerà guerra all’Ucraina il 9 maggio. Sulla visita del Papa non c’è stato nessun contatto. Il Cremlino smentisce le ‘fake’ in circolo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Purtroppo, come abbiano avuto più volte modo di scrivere in queste lunghe settimane di guerra, viviamo una situazione per cui ogni notizia o dichiarazione proveniente da ambo le parti, è pressoché impossibile da verificare. Dunque, è brutto a dirsi, ma spesso – essendo la verità la prima vittima a cadere – propaganda a parte, spesso si guadagna un pelo in più di credibilità la nazione ritenuta maggiormente ‘vulnerabile’. Poi è abbastanza chiaro che, avendo Mosca invaso, usando una violenza inaudita, ogni notizia o affermazione ‘partorita’ da quelle parti, susciti da subito grande dubbi. Il Cremlino smentisce: “Il 9 maggio Putin non dichiarerà guerra all’Ucraina, e non ufficializzerà nessuna mobilitazione, non ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Purtroppo, come abbiano avuto più volte modo di scrivere in queste lunghe settimane di, viviamo una situazione per cui ogni notizia o dichiarazione proveniente da ambo le parti, è pressoché impossibile da verificare. Dunque, è brutto a dirsi, ma spesso – essendo la verità la prima vittima a cadere – propaganda a parte, spesso si guadagna un pelo in più di credibilità la nazione ritenutarmente ‘vulnerabile’. Poi è abbastanza chiaro che, avendo Mosca invaso, usando una violenza inaudita, ogni notizia o affermazione ‘partorita’ da quelle parti, susciti da subito grande dubbi. Il: “Il 9non, e non ufficializzeràa mobilitazione, non ha ...

Advertising

andreapurgatori : Un po’ di onestà. Se #Putin e #Zelensky non vogliono un negoziato, nemmeno l’Occidente sta facendo nulla per una so… - CottarelliCPI : Non si può dire no a tutto senza pensare alle conseguenze. Sarebbe meglio ridurre, riusare e riciclare, ma al momen… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - dorinileonardo : RT @antoniopolito1: Quelli che (Santoro) hanno cantato Bella Ciao in tv per difendere il loro programma dal regime dì Berlusconi, ma ora no… - Paolomasi18 : RT @antoniopolito1: Quelli che (Santoro) hanno cantato Bella Ciao in tv per difendere il loro programma dal regime dì Berlusconi, ma ora no… -