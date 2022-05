Putin, la soffiata del giornale inglese: “Gli 007 preparano il golpe” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo gli analisti del giornale finanziario londinese City AM, Putin rischia di essere defenestrato con un colpo di mano. In particolare, da Londra si vocifera di un’imminente ribellione dei vertici di Mosca contro il loro stesso presidente. A gestire l’operazione “dietro le quinte” sarebbero gli ufficiali di alto livello dell’Fsb e degli altri servizi Gru e Fso, il cosiddetto gruppo `Silovski´. “L’idea che un golpe possa essere alle porte è ulteriormente rafforzata dall’attività dei social media in Russia e nell’Europa dell’Est, che ha registrato un sovraccarico nelle ultime 24 ore”, scrive il City A.M. Inoltre, analisti dentro e fuori la Russia hanno dichiarato che ci sono tutti i segnali secondo cui “lo Zar” presto dovrà far fronte a un golpe. Il presidente russo è definito “molto preoccupato” e ha rafforzato la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo gli analisti delfinanziario londinese City AM,rischia di essere defenestrato con un colpo di mano. In particolare, da Londra si vocifera di un’imminente ribellione dei vertici di Mosca contro il loro stesso presidente. A gestire l’operazione “dietro le quinte” sarebbero gli ufficiali di alto livello dell’Fsb e degli altri servizi Gru e Fso, il cosiddetto gruppo `Silovski´. “L’idea che unpossa essere alle porte è ulteriormente rafforzata dall’attività dei social media in Russia e nell’Europa dell’Est, che ha registrato un sovraccarico nelle ultime 24 ore”, scrive il City A.M. Inoltre, analisti dentro e fuori la Russia hanno dichiarato che ci sono tutti i segnali secondo cui “lo Zar” presto dovrà far fronte a un. Il presidente russo è definito “molto preoccupato” e ha rafforzato la ...

Advertising

puntodilucescam : Paolo Mieli su Lavrov: 'La prova di fedeltà a Putin in diretta su Rete 4'. La soffiata: dietro alle sue parole... M… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Paolo Mieli su Lavrov: 'La prova di fedeltà a Putin in diretta su Rete 4'. La soffiata: dietro alle sue parole... htt… - socciangelomatt : Hitler e le sue origini.Cosa c'è di male se tra i nonni c'è un ebreo.Solo menti deviate possono trovarlo strano.Lib… - anna_kouadio : RT @Libero_official: Paolo Mieli su Lavrov: 'La prova di fedeltà a Putin in diretta su Rete 4'. La soffiata: dietro alle sue parole... htt… - lorenzo10469500 : RT @Libero_official: Paolo Mieli su Lavrov: 'La prova di fedeltà a Putin in diretta su Rete 4'. La soffiata: dietro alle sue parole... htt… -