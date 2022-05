Puniti per avere rubato droga al clan, nuove accuse per indagati: quattro arresti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Furono Puniti a colpi d’arma da fuoco perché ritenuti colpevoli di avere rubato marijuana e cocaina, per 40mila euro, destinata alla piazza di spaccio “della 99“, nel Rione Traiano di Napoli: a morire, il 10 settembre 2020, sotto i colpi dei killer in trasferita a Castel Volturno (Caserta), in particolare a causa del mancato accordo sulla restituzione della droga, fu il nigeriano Desmond Oviamwonyi mentre il connazionale Morris Joe Iadhosa, rimase ferito. Oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta) hanno notificato nuove accuse e altre misure cautelari a quattro persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico “della 99“, legato al clan Soraniello, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Furonoa colpi d’arma da fuoco perché ritenuti colpevoli dimarijuana e cocaina, per 40mila euro, destinata alla piazza di spaccio “della 99“, nel Rione Traiano di Napoli: a morire, il 10 settembre 2020, sotto i colpi dei killer in trasferita a Castel Volturno (Caserta), in particolare a causa del mancato accordo sulla restituzione della, fu il nigeriano Desmond Oviamwonyi mentre il connazionale Morris Joe Iadhosa, rimase ferito. Oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta) hanno notificatoe altre misure cautelari apersone ritenute appartenenti al gruppo camorristico “della 99“, legato alSoraniello, ...

Advertising

anteprima24 : ** Puniti per avere rubato #Droga al #Clan, ... ** - Wolf09722148 : RT @Pietro_Otto: Anche oggi il mio pensiero è per tutti i medici sospesi fino al 31/12/2022, rei di avete praticato l’arte della medicina,… - AnnaP1953 : RT @Pietro_Otto: Anche oggi il mio pensiero è per tutti i medici sospesi fino al 31/12/2022, rei di avete praticato l’arte della medicina,… - FabioPopeye : Spreconi sono i politici che buttano via milioni di euro ogni volta che fanno qualcosa per cagate e non vengono nem… - MARZILLIEleute1 : RT @Pietro_Otto: Anche oggi il mio pensiero è per tutti i medici sospesi fino al 31/12/2022, rei di avete praticato l’arte della medicina,… -