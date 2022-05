Pronto soccorso sovraffollati, le ambulanze ferme costano mille euro al giorno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il blocco-barella ferma le ambulanze davanti ai Pronto soccorso sovraffollati, ma non il «tassametro» dei mezzi di soccorso privati, che costano circa mille euro al giorno. Quelli che l'Ares 118, carente sia di vetture che di personale, è obbligata a chiamare per riempire i buchi lasciati nelle varie postazioni d'emergenza a causa delle ambulanze «sequestrate» per lunghe ore in attesa davanti agli ospedali del Lazio. Nei quali la restituzione delle lettighe, usate nelle astanterie per sistemare i pazienti da ricoverare, è subordinata alla disponibilità dei posti letto nei reparti di degenza. Il ricorso a questo noleggio delle ambulanze private è costato all'Ares 118 ben 5 milioni e 222 mila ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il blocco-barella ferma ledavanti ai, ma non il «tassametro» dei mezzi diprivati, checircaal. Quelli che l'Ares 118, carente sia di vetture che di personale, è obbligata a chiamare per riempire i buchi lasciati nelle varie postazioni d'emergenza a causa delle«sequestrate» per lunghe ore in attesa davanti agli ospedali del Lazio. Nei quali la restituzione delle lettighe, usate nelle astanterie per sistemare i pazienti da ricoverare, è subordinata alla disponibilità dei posti letto nei reparti di degenza. Il ricorso a questo noleggio delleprivate è costato all'Ares 118 ben 5 milioni e 222 mila ...

