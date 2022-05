Profumatore per tende e biancheria fai da te: un solo ingrediente naturale, inusuale ed efficace! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se siete alla ricerca di un metodo davvero inusuale, ma efficace per profumare i tessuti e la biancheria, provate con questo ingrediente, vi stupirà! Di cosa si tratta?! Ma del basilico! Stupite! Non dovreste! A ben vedere, questa erba aromatica rappresenta un rimedio della nonna, noto fin dalla notte dei tempi! Uno stratagemma geniale in grado di regalare un sentore unico, non solo alle vostre ricette in cucina, ma anche a lenzuola, asciugamani e quant’altro. Se avete poi a disposizione limone e menta, aggiungetela alla preparazione che stiamo per svelarvi, sarà specialissima. Il tutto dovrà essere ovviamente freschissimo, meglio se colto dalle vostre piantine sul balcone! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Profumare i tessuti in modo davvero speciale: ingredienti e preparazione Per preparare questo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se siete alla ricerca di un metodo davvero, ma efficace per profumare i tessuti e la, provate con questo, vi stupirà! Di cosa si tratta?! Ma del basilico! Stupite! Non dovreste! A ben vedere, questa erba aromatica rappresenta un rimedio della nonna, noto fin dalla notte dei tempi! Uno stratagemma geniale in grado di regalare un sentore unico, nonalle vostre ricette in cucina, ma anche a lenzuola, asciugamani e quant’altro. Se avete poi a disposizione limone e menta, aggiungetela alla preparazione che stiamo per svelarvi, sarà specialissima. Il tutto dovrà essere ovviamente freschissimo, meglio se colto dalle vostre piantine sul balcone! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Profumare i tessuti in modo davvero speciale: ingredienti e preparazione Per preparare questo ...

