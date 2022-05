Professionismo calcio femminile, Malagò accusa: «C’è discriminazione…» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente del CONI Malagò ha commentato la decisione di eleggere a professionistico il calcio femminile Giovanni Malagò, presidente del CONI, durante il Consiglio Nazionale al Foro Italico ha commentato la decisione di eleggere a professionistico il calcio femminile. DISCRIMINAZIONE – «Complimenti alla Federcalcio, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c’è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c’è una vera discriminazione all’interno del mondo femminile: il Professionismo vale solo per le calciatrici? Perché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente del CONIha commentato la decisione di eleggere a professionistico ilGiovanni, presidente del CONI, durante il Consiglio Nazionale al Foro Italico ha commentato la decisione di eleggere a professionistico il. DISCRIMINAZIONE – «Complimenti alla Feder, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c’è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c’è una vera discriminazione all’interno del mondo: ilvale solo per le calciatrici? Perché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA FIGC IL CALCIO FEMMINILE PASSA AL PROFESSIONISMO La ratifica è arrivata in consiglio federale #SkySport #CalcioFemminile - sportface2016 : +++Svolta storica in #Italia: dal primo luglio il calcio femminile passa al professionismo+++ - FIGCfemminile : ? Adottate le ultime modifiche normative per il passaggio al ????????????????????????????. Il calcio femminile italiano fa un alt… - TUTTOJUVE_COM : Coni, Malagò: 'Su professionismo donne c'è discriminazione. Perché vale solo per il calcio?' - gilnar76 : Malagò: «Su professionismo donne c’è discriminazione, vale solo per il calcio?» #Acmilan #Milan #Seriea… -