Profagri di Salerno, la scuola verso la transizione ecologica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVertical Farm sperimentale e agricoltura 4.0: il Profagri di Salerno investirà così i 130mila euro del finanziamento Fesr Eu per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Una doppia progettualità che prevede due laboratori didattici, uno dei quali riservato all’applicazione, al vigneto della scuola situato a Gromola di Capaccio, di speciali sensori in grado di rilevare costantemente una serie di indici che, collegati ad un’applicazione, sono in grado di prevedere il rischio che le piante siano attaccate da parassiti e quindi agire preventivamente. La scuola diretta da Alessandro Turchi ha scelto di presentare le sue ipotesi in un incontro “Educazione e formazione alla transizione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVertical Farm sperimentale e agricoltura 4.0: ildiinvestirà così i 130mila euro del finanziamento Fesr Eu per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla. Una doppia progettualità che prevede due laboratori didattici, uno dei quali riservato all’applicazione, al vigneto dellasituato a Gromola di Capaccio, di speciali sensori in grado di rilevare costantemente una serie di indici che, collegati ad un’applicazione, sono in grado di prevedere il rischio che le piante siano attaccate da parassiti e quindi agire preventivamente. Ladiretta da Alessandro Turchi ha scelto di presentare le sue ipotesi in un incontro “Educazione e formazione alla...

