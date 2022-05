Probabili formazioni Roma-Leicester: ritorno semifinale Conference League 2021/2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Leicester, match della semifinale di ritorno di Conference League 2021/2022. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 5 maggio nella cornice dello stadio Olimpico strapieno. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky ma con ogni Probabilità anche in chiaro su TV8. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Roma – Mancherà Mkhitaryan e Mourinho dovrebbe schierare dal 1? Sergio Oliveira con Cristante. Davanti Zaniolo e Pellegrini dietro Abraham. Zalewski e Karsdorp sulle fasce. Leicester – Vardy dal 1?, con Lookman e Barnes favoriti. Da valutare Castagne che dovrebbe rientrare. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ledi, match delladidi. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 5 maggio nella cornice dello stadio Olimpico strapieno. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky ma con ognità anche in chiaro su TV8. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Mancherà Mkhitaryan e Mourinho dovrebbe schierare dal 1? Sergio Oliveira con Cristante. Davanti Zaniolo e Pellegrini dietro Abraham. Zalewski e Karsdorp sulle fasce.– Vardy dal 1?, con Lookman e Barnes favoriti. Da valutare Castagne che dovrebbe rientrare. Le...

