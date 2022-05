Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City, semifinale ritorno Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League 2021/2022. Al Bernabeu dopo il pirotecnico e clamoroso 4-3 dell’andata per gli inglesi, che dunque hanno due risultati su tre a disposizione. Ma occhio ai blancos che sono capaci di tutto in queste notti europee. Appuntamento fissato per le ore 21 di mercoledì 4 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Real Madrid – Ancelotti ha alcuni dubbi, il principale se far giocare Rodrygo o se puntare su Asencio dal 1?. QUI Manchester City – Gabriel Jesus favorito su Sterling dal 1?, Foden e Mahrez confermatissimi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ledididi. Al Bernabeu dopo il pirotecnico e clamoroso 4-3 dell’andata per gli inglesi, che dunque hanno due risultati su tre a disposizione. Ma occhio ai blancos che sono capaci di tutto in queste notti europee. Appuntamento fissato per le ore 21 di mercoledì 4 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ancelotti ha alcuni dubbi, il principale se far giocare Rodrygo o se puntare su Asencio dal 1?. QUI– Gabriel Jesus favorito su Sterling dal 1?, Foden e Mahrez confermatissimi ...

