Primo ciak per ‘Fosca Innocenti 2’, Vanessa Incontrada annuncia l’inizio delle riprese (Di mercoledì 4 maggio 2022) Primo ciak per ‘Fosca Innocenti 2’. Con uno scatto apparso sui suoi profili social, Vanessa Incontrada annuncia l’inizio delle riprese: una bella notizia per gli appassionati della serie. Proseguono, dunque, le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia che faranno riflettere lei e la sua squadra investigativa declinata quasi tutta al femminile. Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro con i suoi interrogativi, ma anche l’amore con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca, un sentimento che, in questa seconda stagione, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)per2’. Con uno scatto apparso sui suoi profili social,: una bella notizia per gli appassionati della serie. Proseguono, dunque, le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca, alle prese con crimini di provincia che faranno riflettere lei e la sua squadra investigativa declinata quasi tutta al femminile. Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro con i suoi interrogativi, ma anche l’amore con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca, un sentimento che, in questa seconda stagione, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi ...

