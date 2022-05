Advertising

infoitsport : Primavera atalantina beffata al 93'. La Fiorentina conquista la Coppa Italia - webecodibergamo : Niente Coppa Italia per la Primavera atalantina nella finale di Venezia -

L'ultima vittoria dell'Atalanta nella manifestazione resta dunque quella del 2003 contro la Lazio con tecnico Finardi, mentre la Fiorentina allenata da Aquilani ha centrato il quarto trionfo di fila, ...di Fabio Belli) DIRETTA/ Spal Atalanta(risultato finale 2 - 3): decide Cisse al 94' ... Al 27 passano i campani: sponda in areadi Djuric e Ederson sbuca alle spalle di Demiral, ...Stefano Fantoni. Il tecnico viola Alberto Aquilani ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della quarta Coppa Italia Primavera di fila. Il capolavoro non l'ho fatto io, ma i miei ragazzi. (Viola ...ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ed ex osservatore del Chelsea. Un pensiero sul Toro: “Io sono cresciuto a città vecchia, io ho vissuto tanto gli spogliatoi, dalla primavera alla prima ...