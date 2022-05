Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prezzo benzina e diesel, ancora forti aumenti oggi in Italia dopo che ieri tutti i maggiori marchi hanno ritoccato al rialzo i listini dei prezzi consigliati. In calo il metano auto da 2,18 a 2,11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022)forti aumentiin Italia dopo che ieri tutti i maggiori marchi hanno ritoccato ali listini dei prezzi consigliati. In calo il metano auto da 2,18 a 2,11 ...

Advertising

GiaPettinelli : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro - EstebBeltramino : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro #motori - viaggiareonthe1 : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro - lifestyleblogit : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - - italiaserait : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo -