Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 msg. (Adnkronos) - Prezzo benzina e diesel, ancora forti aumenti oggi in Italia dopo che ieri tutti i maggiori marchi hanno ritoccato al rialzo i listini dei prezzi consigliati. In calo il metano auto da 2,18 a 2,11 euro/kg, dopo l'entrata in vigore dell'azzeramento dell'accisa e della riduzione dell'Iva al 5%. I prezzi medi nazionali si attestano questa mattina per la benzina quasi a 1,81 euro/litro sul self service, per il gasolio oltre 1,83. Sul servito rispettivamente a 1,94 e 1,96 euro/litro. In calo le quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 msg. (Adnkronos) -forti aumentiin Italia dopo che ieri tutti i maggiori marchi hanno ritoccato ali listini dei prezzi consigliati. In calo il metano auto da 2,18 a 2,11 euro/kg, dopo l'entrata in vigore dell'azzeramento dell'accisa e della riduzione dell'Iva al 5%. I prezzi medi nazionali si attestano questa mattina per laquasi a 1,81 euro/litro sul self service, per il gasolio oltre 1,83. Sul servito rispettivamente a 1,94 e 1,96 euro/litro. In calo le quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Queste sono ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro - lifestyleblogit : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - - italiaserait : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - TV7Benevento : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - - fisco24_info : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo: (Adnkronos) - Dopo che ieri tutti i maggiori marchi hanno rit… -