Prequalificazioni Internazionali d'Italia 2022: Nardi e Ferrari wild card nelle qualificazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giornata di sorprese alle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Nei due spareggi tra i perdenti dei quarti di finale, valevoli per due wild card nelle qualificazioni del torneo romano, arrivano le vittorie di Luca Nardi e Gianmarco Ferrari che superano rispettivamente i più quotati Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. Esce di scena dunque la testa di serie numero uno delle Prequalificazioni: Marco Cecchinato, infatti, dopo aver perso il primo set per 6-4 ed essersi ritrovato sotto di un break, 1-0, ad inizio secondo set ha alzato bandiera bianca ed è andato a stringere anzitempo la mano al suo avversario. Vittoria in rimonta, con il brivido, per ...

