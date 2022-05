Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2022 in tv oggi mercoledì 4 maggio: orario, canale e diretta streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) La quinta giornata delle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia sta per entrare nel vivo. Scenderanno in campo tutti i quarti di finale del tabellone femminile e gli spareggi del tabellone maschile che assegneranno le prime due wild card per le qualificazioni. Ad aprire le danze saranno proprio i ragazzi, con Cecchinato opposto a Nardi e Zeppieri che affronterà Ferrari. A seguire, si disputeranno in contemporanea i quarti di finale femminili. Impegnate tutte e quattro le teste di serie più alte del draw: si tratta di Federica Di Sarra, Lisa Pigato, Stefania Rubini e Dalila Spiteri. Tutto pronto dunque per un’altra giornata da vivere sui campi del Foro Italico. SEGUI LA diretta LIVE IL FORMAT E IL REGOLAMENTO IL TABELLONE MASCHILE IL TABELLONE FEMMINILE Tutti i quarti di finale del tabellone femminile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) La quinta giornata delledegliBNLsta per entrare nel vivo. Scenderanno in campo tutti i quarti di finale del tabellone femminile e gli spareggi del tabellone maschile che assegneranno le prime due wild card per le qualificazioni. Ad aprire le danze saranno proprio i ragazzi, con Cecchinato opposto a Nardi e Zeppieri che affronterà Ferrari. A seguire, si disputeranno in contemporanea i quarti di finale femminili. Impegnate tutte e quattro le teste di serie più alte del draw: si tratta di Federica Di Sarra, Lisa Pigato, Stefania Rubini e Dalila Spiteri. Tutto pronto dunque per un’altra giornata da vivere sui campi del Foro Italico. SEGUI LALIVE IL FORMAT E IL REGOLAMENTO IL TABELLONE MASCHILE IL TABELLONE FEMMINILE Tutti i quarti di finale del tabellone femminile ...

