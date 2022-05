Preghiera della sera 4 Maggio 2022: “Placa ogni mia inquietudine” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Placa ogni mia inquietudine”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 4 maggio 2022) “mia”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi se si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma della vita cristi… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma de… - SimoPillon : Dopo 7 anni la Cassazione ha annullato la mia assoluzione. Il processo di appello ricomincia, ma non mollo. Contin… - spagnuolo_mara : RT @GiuseppePiu1: @LeneLepre @Annroveda @BGrisafi @nuvola1000 @spagnuolo_mara @emmpad2 @PIERRETAXINA @patrizi98471293 @Claudoc3 @ilariomaio… - KattInForma : Preghiera della sera 4 Maggio 2022: “Placa ogni mia inquietudine” -