Porti | Giovannini | “Con investimenti salto qualità per Mezzogiorno”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – "La portualità italiana per troppo tempo ha avuto dei vincoli finanziari. Gli investimenti del Pnrr, oltre 5 miliardi, e le altre iniziative in termini di riforme consentiranno alla portualità un grande salto di qualità. Gli investimenti, specie nel Mezzogiorno, non si fanno solo sui Porti ma anche sui retroPorti, le Zes e sulla connessione intermodale ferroviaria. La maggior parte dei centri logistici sono al nord, ma col Pnrr, il fondo completare e lo scostamento di bilancio immaginiamo una rivoluzione nel nostro sistema della logistica che però deve continuare a investire nel Mezzogiorno e soprattutto nelle grandi isole". Così il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini intervenendo in collegamento ...

