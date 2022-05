Advertising

italiaserait : Porti, Cancelleri: “Nuovo Cruise terminal Palermo sarà volano sviluppo” - fisco24_info : Porti, Cancelleri: 'Nuovo Cruise terminal Palermo sarà volano sviluppo': (Adnkronos) - Ha preso parte anche il Sott… -

Adnkronos

Il Governo e il ministero credono nel cambiamento e vogliono investire per far diventare i... ha concluso... tra gli altri, del sottosegretario all'Infrastrutture, Giancarlo, il presidente dell'...dei relativi passeggeri e allo svolgimento di attività terminalistiche nei quattrodell'Autorità ... Porti, Cancelleri: "Nuovo Cruise terminal Palermo sarà volano sviluppo" Come Governo stiamo investendo molto nella strategia dei porti, con nuove acquisizioni come il passaggio ... delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, intervenuto ...“Il porto di Palermo è la punta di diamante delle opere di riqualificazione portuali della S” ha commentato Cancelleri. “Siamo nel porto di Palermo di fronte a un miracolo infrastrutturale. Un’opera ...