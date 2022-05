Advertising

zazoomblog : Porti Cancelleri: Oggi abbiamo applicato modello Genova a Palermo - #Porti #Cancelleri: #abbiamo - TV7Benevento : Porti, a Palermo inaugurato il nuovo Cruise Terminal - - italiaserait : Porti, a Palermo inaugurato il nuovo Cruise Terminal - LocalPage3 : Porti, a Palermo inaugurato il nuovo Cruise Terminal - fisco24_info : Porti, a Palermo inaugurato il nuovo Cruise Terminal: (Adnkronos) - E' stato inaugurato oggi il nuovo Cruise Termin… -

Oggi abbiamo applicato il momento Genova a". Così il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri partecipando all'inaugurazione del nuovo Cruise Terminal del porto di. " ...Il governo deve impiegare le risorse, già stanziate ma inopinatamente bloccate in un secondo momento, per il nuovo bacino di carenaggio, che rappresenterebbe un volano per l'economia die non ...E’ stato inaugurato oggi il nuovo Cruise Terminal del porto di Palermo, realizzato sullo scheletro dell’antica stazione marittima, datata 1950 e firmata dall’architetto Salvatore Caronia Roberti. Al ...Palermo, 4 mag. "La riqualificazione della stazione marittima del porto di Palermo è un'opera importantissima per il rilancio della nostra città nel sistema dei trasporti marittimi. Il presidente dell ...