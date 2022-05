Pomezia Città da favola, consegnati i libri alle scuole partecipanti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella splendida cornice dei nuovi giardini Petrucci si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei libri “Pomezia Città da favola”, una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostra Città e firmati dagli studenti delle scuole dell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti. Leggi anche: Pomezia, inaugurata oggi via Armando Veneziani (FOTO) Pomezia Città da favola Il progetto “Una Città da favola”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella splendida cornice dei nuovi giardini Petrucci si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna deida”, una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostrae firmati dagli studenti delledell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti. Leggi anche:, inaugurata oggi via Armando Veneziani (FOTO)daIl progetto “Unada”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati ...

CorriereCitta : Pomezia Città da favola, consegnati i libri alle scuole partecipanti - fabiovalenza : RT @F_Carpano: @GiuseppeConteIT Due gruppi di maggioranza di #Gualtieri sono contrari, ma non danno nessuna alternativa realistica. Il Sind… - fedes_06 : @fattoquotidiano come se il 30% di indifferenziato di Pomezia possa essere paragonabile al 30% di indifferenziato d… - MIBrutus : RT @F_Carpano: @GiuseppeConteIT Due gruppi di maggioranza di #Gualtieri sono contrari, ma non danno nessuna alternativa realistica. Il Sind… - fracapone59 : RT @F_Carpano: @GiuseppeConteIT Due gruppi di maggioranza di #Gualtieri sono contrari, ma non danno nessuna alternativa realistica. Il Sind… -

Rifiuti: Municipio IX apre termovalorizzatore a Santa Palomba, Ev e Sce attendono confronto ... a Santa Palomba, quadrante del Municipio IX che confina con i Comuni di Ardea e Pomezia. Se già la ...Gualtieri è aperto alla discussione e questo va colto come un segnale positivo per tutta la città", ... Alleanza Pd - M5S non è a rischio: parola di Gualtieri - ... Albano (Cancelliera) e Pomezia (borgo di Santa Palomba e Roma 2)' . Disco verde da Smeriglio ... Spiega che 'Il Giubileo 2025 è una grande occasione di rilancio e deve trovare la città pronta. Posto che ... Il Corriere della Città ... a Santa Palomba, quadrante del Municipio IX che confina con i Comuni di Ardea e. Se già la ...Gualtieri è aperto alla discussione e questo va colto come un segnale positivo per tutta la", ...... Albano (Cancelliera) e(borgo di Santa Palomba e Roma 2)' . Disco verde da Smeriglio ... Spiega che 'Il Giubileo 2025 è una grande occasione di rilancio e deve trovare lapronta. Posto che ... Pomezia Città da favola, consegnati i libri alle scuole partecipanti