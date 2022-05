Pollo crudo, lo lavi sotto l’acqua prima di cuocerlo? | Rischiosissimo per la salute (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pollo crudo, una ricerca scientifica ha dimostrato la pericolosità nascosta dietro ad un semplice gesto come quello di lavare la carne prima di cucinarla. Molte persone prima di accingersi a cuocere e preparare la carne hanno l’abitudine di lavarla con l’idea, ovviamente, che questa operazione sia utile per ripulirla ed eliminare le impurità. Niente di più falso però perché sorprendentemente è proprio il contrario. (fonte: Google)È stato dimostrato che lavare la carne del Pollo crudo nasconde una grande insidia che può essere pericolosa per la salute. Proprio così perché invece che essere utile l’azione del lavare la carne ha proprio l’effetto contrario. Di cosa si tratta? Pollo crudo, lavarlo è rischioso Molte ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022), una ricerca scientifica ha dimostrato la pericolosità nascosta dietro ad un semplice gesto come quello di lavare la carnedi cucinarla. Molte personedi accingersi a cuocere e preparare la carne hanno l’abitudine di lavarla con l’idea, ovviamente, che questa operazione sia utile per ripulirla ed eliminare le impurità. Niente di più falso però perché sorprendentemente è proprio il contrario. (fonte: Google)È stato dimostrato che lavare la carne delnasconde una grande insidia che può essere pericolosa per la. Proprio così perché invece che essere utile l’azione del lavare la carne ha proprio l’effetto contrario. Di cosa si tratta?, lavarlo è rischioso Molte ...

Advertising

mnhcals : comunque sto continuando a mangiare pollo crudo, secondo me ho qualcosa che non funziona nel cervello e ne sono consapevole - mnhcals : tre giorni che mangio pollo crudo e ancora non mi è successo nulla ?? - saIamipizza : @naive444 Non ho mai mangiato pollo crudo ed effettivamente mi sto sentendo non male, di più però va bene - naive444 : @saIamipizza nn so mia mamma mi dice sempre che il pollo va cotto benissimo xke fa male crudo o altro quindi a me fa un po’ paura???? - mnhcals : @kcalsbukkine ancora no purtroppo ma il pollo crudo è buono -