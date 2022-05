Pnrr | Simest | prenotati tutti gli 1 | 2 miliardi di risorse disponibili

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA –comunica che tutte leassegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese. Pertanto, il Portale operativo chiude per totale assorbimento dei fondi a disposizione: 1,2di euro. Lo annuncia la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sottolineando che si conclude con successo e anticipatamente la fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 ottobre e che doveva terminare il 10 maggio. Molto positiva la risposta delle imprese del Sud che hanno inviato domande di finanziamento pari a circa 500 milioni di euro, superiori quindi alla “riserva” di 480 milioni loro dedicata. Le domande saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, della cosiddetta “Riserva ...

