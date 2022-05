Playoff NBA 2022 | i risultati della notte 4 maggio | Morant da urlo | Grizzlies battono Warriors Celtics a valanga sui Bucks

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le due serie che hanno continuato il proprio cammino nellasi portano in parità. E se in un caso c’è la performance di squadra a dare la misuravittoria, nell’altro è un solo uomo a prendersi sulle spalle l’intero parquet e a forzare, perlomeno, una gara-5. I Bostonstavolta riescono a non veder violato il TD Garden e passeggiano per 109-86 sui Milwaukee. Partita, questa, del tutto dominata con i 30 punti di Jaylen Brown, i 29 di Jayson Tatum e i 21 di un sorprendente Grant Williams uscito dalla panchina. Rotazione a sette per i. Per i28 di Giannis Antetokounmpo, 19 di Jrue Holiday e 13 di Bobby Portis e Pat Connaughton. Basket, NBA: Joel Embiid ha avviato le pratiche per il passaporto francese, obiettivo Olimpiadi di Parigi? Clamorosa, invece, ...

