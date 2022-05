Più di 47mila casi e 152 morti | ecco il bollettino Quarta dose? Perché ci saranno richiami annuali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: lo si legge neldiramato dal ministero della Salute. Il dato è in lieve calo rispetto a ieri, quando invece erano stati segnalati 62.071 positivi. Stabile il numero delle vittime, oggi sono 152, una in meno rispetto al giorno precedente. A fronte di 335.275 tamponi effettuati, sia molecolari che antigenici, il tasso di positività si attesta intorno al 14% ed è in calo rispetto a ieri, quando era al 15,1%. Le ospedalizzazioni, invece, sono in leggero aumento solo per quel che riguarda la terapia intensiva. I pazienti ricoverati nei reparti più gravi, infatti, sono 371 in totale, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri sono 42. Diversa la situazione nei reparti medici ordinari, dove i ricoverati sono 9.614 in totale, ...