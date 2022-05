Pier Silvio Berlusconi e il matrimonio con Silvia Toffanin? Fake news: la relazione va a gonfie vele ma niente nozze. Le foto del compleanno del primogenito di Silvio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Festa sì, ma formato famiglia. Pier Silvio Berlusconi il 28 aprile scorso ha celebrato a Portofino i suoi 53 anni e lo ha fatto alla sua maniera, allergico com’è ai festeggiamenti in grande stile. Profilo basso e niente party. Con lui c’erano solo la compagna Silvia Toffanin e i loro due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, poi a sorpresa è arrivato nel Tigullio anche Silvio Berlusconi con Marta Fascina. Per tutti immancabile passeggiata in piazzetta (con annesso bagno di folla), gelato e poi visita a Villa San Sebastiano, un antico casale che Pier Silvio ha acquistato poche settimane fa e nel quale la famiglia si trasferirà presto. E proprio la nuova dimora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Festa sì, ma formato famiglia.il 28 aprile scorso ha celebrato a Portofino i suoi 53 anni e lo ha fatto alla sua maniera, allergico com’è ai festeggiamenti in grande stile. Profilo basso eparty. Con lui c’erano solo la compagnae i loro due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, poi a sorpresa è arrivato nel Tigullio anchecon Marta Fascina. Per tutti immancabile passeggiata in piazzetta (con annesso bagno di folla), gelato e poi visita a Villa San Sebastiano, un antico casale cheha acquistato poche settimane fa e nel quale la famiglia si trasferirà presto. E proprio la nuova dimora ...

