Pier Luigi Boschi, chiesto un anno di carcere per il padre di Maria Elena nel processo sulle "consulenze allegre" prima del crac di Etruria

Le consulenze affidate a società e professionisti per un'eventuale fusione di Banca Etruria furono inutili e ripetitive e contribuirono ad aggravare il già precario bilancio dell'istituto. Con queste motivazioni, al termine della requisitoria, la pm di Arezzo Angela Masiello ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per Pier Luigi Boschi, ex vicepresidente di Etruria e padre dell'ex ministra – e deputata renziana – Maria Elena. La stessa pena è stata richiesta per l'ex dirigente Luciano Nataloni e per altri due imputati nel processo sul filone delle cosiddette "consulenze d'oro", nell'ambito del più ampio procedimento sul crac dell'istituto di

