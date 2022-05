Advertising

GianCrown : il punto di non ritorno del giornalismo italiano: megafono della propaganda #Russia @FNSIsocial @BeppeGiulietti… - MaurizioTorchi2 : RT @davepollak888: #PiazzaPulita #Formigli a un parlamentare russo (Popov): 'cosa accadrebbe a un vostro talk show se da domani cominciass… - tuareg00 : RT @AnnaStramigioli: #PiazzaPulita @cappellini non ha capito. Il prof. @AngelodOrsi @AngeloDOrsi1 ha fatto notare che non si è visto un sol… - mrmnft : RT @davepollak888: #PiazzaPulita #Formigli a un parlamentare russo (Popov): 'cosa accadrebbe a un vostro talk show se da domani cominciass… - NazzarenoMi : RT @davepollak888: #PiazzaPulita #Formigli a un parlamentare russo (Popov): 'cosa accadrebbe a un vostro talk show se da domani cominciass… -

Globalist.it

andrà in onda, giovedì 5 maggio , con un'intervista esclusiva a Vera Politkovskaja , figlia di Anna Politkovskaja , la giornalista russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006 e ...Massimo Giletti 'vs' Alessandro Orsini a Non è l'Arena, in onda24 aprile su La7. Il professor Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, ...su Raitre e asu La7. ... Piazzapulita, domani un’intervista alla figlia di Anna Politkovskaja, la giornalista russa anti Putin uccisa nel 2006 Piazzapulita andrà in onda domani, giovedì 5 maggio, con un’intervista esclusiva a Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, la giornalista russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006 e ...(La Sicilia) Così il leader M5S Giuseppe Conte a 'Piazzapulita', parlando del conflitto in Ucraina. "E' giusto che il presidente del Consiglio e il ministro della Difesa vengano in Parlamento e che ci ...