Petrolio russo, l'Ungheria boccia la proposta Ue sull'embargo. E slitta il sesto pacchetto di sanzioni: nessun accordo (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Ungheria pone il veto e non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul Petrolio russo così come è stata presentata. Lo ha riferito il portavoce del... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'pone il veto e non sosterrà ladell'Ue per ungraduale sulcosì come è stata presentata. Lo ha riferito il portavoce del...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - Master2001_3 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… - marisavillani : RT @ImolaOggi: Pandemia>dittatura>guerra>fame ??Von der Leyen: vietare tutto il petrolio russo nella UE -