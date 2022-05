Advertising

Agenzia ANSA

Prezzi in rialzo questa mattina per il. Il Wti americano con consegna a giugno guadagna l'1,15% a 103,59 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord, con consegna in questo caso a luglio, sfiora 106 dollari a 105,98 in ...A gennaio 2022, quando l'indice mensile era sopra alspot del giorno precedente, le ...da parte della Commissione europea" che confermi la possibilità per le aziende di pagare in rubli... Petrolio: prezzo sale, Brent sfiora 106 dollari al barile - Economia ROMA, 04 MAG - Prezzi in rialzo questa mattina per il petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno guadagna l'1,15% a 103,59 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord, con consegna in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - Il gruppo energetico norvegese Equinor ha registrato un utile netto in forte aumento nel primo trimestre dell'anno, trainato dall'impennata dei prezzi ...