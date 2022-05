Perché si celebra in tutto il mondo lo “Star Wars Day” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ogni anno, il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, una ricorrenza riconosciuta ufficialmente anche da George Lucas che celebra la fama indiscussa della saga intergalattica. Che la forza sia con te, fan di Guerre Stellari, ancor di più il 4 maggio. Una data dall’importante significato Perché coincide con lo Star Wars Day, anche se pare che questa ricorrenza abbia un doppio appuntamento annuale. tutto ha avuto inizio nel 2007. Per celebrare i 30 anni dalla prima proiezione del primo episodio della saga intergalattica, il Los Angeles City Council aveva stabilito che in data 25 maggio fosse istituito lo Star Wars Day. In seguito, però, la scelta di questa ricorrenza è andata incontro ad una modifica per ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ogni anno, il 4 maggio siloDay, una ricorrenza riconosciuta ufficialmente anche da George Lucas chela fama indiscussa della saga intergalattica. Che la forza sia con te, fan di Guerre Stellari, ancor di più il 4 maggio. Una data dall’importante significatocoincide con loDay, anche se pare che questa ricorrenza abbia un doppio appuntamento annuale.ha avuto inizio nel 2007. Perre i 30 anni dalla prima proiezione del primo episodio della saga intergalattica, il Los Angeles City Council aveva stabilito che in data 25 maggio fosse istituito loDay. In seguito, però, la scelta di questa ricorrenza è andata incontro ad una modifica per ...

Advertising

Corriere : Oggi si celebra lo Star Wars Day: come è nato (e perché è dovuto a Margaret Thatcher) - ilfaroonline : Giornata mondiale di Star Wars 2022: perché il 4 maggio si celebra Guerre stellari - LaSofiTM : RT @GynkhoByloba: Sono contenta di questa serata perché si celebra davvero il cinema, i film sono tutti belli e quindi alla fine sono felic… - ParliamoDiNews : Perché lo Star Wars Day si celebra il 4 maggio e tutti gli eventi in programma | GQ Italia #Recommends… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Oggi si celebra la #GiornataMondialeDellaLibertaDiStampa. 'Anche quest’anno nel mondo, in Europa e in Italia, i #giornali… -