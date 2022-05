Perché il Giappone non potrà essere d'aiuto all'Europa sull'energia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi il premier Mario Draghi ha incontrato a Roma il primo ministro Giapponese Fumio Kishida. Dall’inizio delle ostilità in Ucraina, il Giappone ha rafforzato la propria partnership con i paesi dell’alleanza atlantica e ha partecipato attivamente allo sforzo diplomatico ed economico per arrestare le azioni ostili della Russia. Storica in questo senso la presenza del ministro degli Esteri Yoshimasa Hayashi al ministeriale della Nato lo scorso 7 aprile. Draghi ha ringraziato pubblicamente Kishida per aver confermato che alcuni “carichi di gas naturale liquefatto già pre-contrattualizzati con paesi terzi saranno reindirizzati verso l’Europa”. La cooperazione energetica tra Giappone e paesi europei è infatti cosa recente. A febbraio, poco prima dell’invasione russa, il governo di Tokyo ha acconsentito alla richiesta ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi il premier Mario Draghi ha incontrato a Roma il primo ministrose Fumio Kishida. Dall’inizio delle ostilità in Ucraina, ilha rafforzato la propria partnership con i paesi dell’alleanza atlantica e ha partecipato attivamente allo sforzo diplomatico ed economico per arrestare le azioni ostili della Russia. Storica in questo senso la presenza del ministro degli Esteri Yoshimasa Hayashi al ministeriale della Nato lo scorso 7 aprile. Draghi ha ringraziato pubblicamente Kishida per aver confermato che alcuni “carichi di gas naturale liquefatto già pre-contrattualizzati con paesi terzi saranno reindirizzati verso l’”. La cooperazione energetica trae paesi europei è infatti cosa recente. A febbraio, poco prima dell’invasione russa, il governo di Tokyo ha acconsentito alla richiesta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi: 'Nel colloquio con Kishida abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Italia e Giapp… - drndbl : @filipporiccio1 @RobertoBurioni @ricpuglisi perché la scelta comunque è individuale e del resto può essere utile no… - ultimenotizie : #Draghi: 'Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'#Ucraina. Italia e… - VSanna : @_Basarab @rosmas1980 @AscenzoJacopo @MaragnoThomas E noi cos’abbiamo fatto per guadarci la fiducia e l’affidabilit… - LucioEnBolivia : 1/2 come italiano mi chiedo il perchè e mi rompo le balle al sentire distorgere le nostre città in Turìn, Milàn, Fl… -