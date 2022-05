"Perché dico sì al saluto romano, giù le mani da Donna Assunta": Vittorio Feltri controcorrente (Di mercoledì 4 maggio 2022) Donna Assunta Almirante, morta a cento anni al termine di una vita intensa (era considerata la madrina della destra nazionale) a conclusione del suo funerale svoltosi la scorsa settimana, è stata omaggiata dai dolenti con l'ormai famoso saluto romano, braccio destro proteso in avanti. E giù polemiche come se quel gesto innocuo simboleggiasse un rifiuto della democrazia, un insulto alla Costituzione e chi più ne ha ne metta. Non sono mancati commenti giornalistici grondanti indignazione, e numerose sono state le proteste, quasi che le esequie fossero state una manifestazione indegna di nostalgia per il ventennio di Mussolini. L'antifascismo di maniera è entrato nel costume italiano come il raffreddore, basta uno starnuto e subito parte l'allarme Covid. Il conformismo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)Almirante, morta a cento anni al termine di una vita intensa (era considerata la madrina della destra nazionale) a conclusione del suo funerale svoltosi la scorsa settimana, è stata omaggiata dai dolenti con l'ormai famoso, braccio destro proteso in avanti. E giù polemiche come se quel gesto innocuo simboleggiasse un rifiuto della democrazia, un insulto alla Costituzione e chi più ne ha ne metta. Non sono mancati commenti giornalistici grondanti indignazione, e numerose sono state le proteste, quasi che le esequie fossero state unafestazione indegna di nostalgia per il ventennio di Mussolini. L'antifascismo diera è entrato nel costume italiano come il raffreddore, basta uno starnuto e subito parte l'allarme Covid. Il conformismo è ...

Advertising

_Nico_Piro_ : @mannocchia @BeppeGiulietti @Artventuno @ilario82 @StefaniaBattis4 @AngiKappa @SkyTG24 @nelloscavo @CarloVerdelli I… - GrazieAlCaxxo : RT @Pe_1801: Zelensky ha criticato Turchia e Grecia perché accolgono turisti russi ??Ma io dico?! Ognuno a casa sua?! Stococainomane https:… - Lorenzo83497205 : RT @erikina28: 'Vola in alto, perché voli in alto tu. C'hai una forza! Sei unica ricordatelo, te lo dico dal primo giorno che ti ho visto e… - BalaodJenifer : RT @erikina28: 'Vola in alto, perché voli in alto tu. C'hai una forza! Sei unica ricordatelo, te lo dico dal primo giorno che ti ho visto e… - Giancar71370236 : @carettamc11 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Il PD Osa chiamare fascista la Meloni, Quando loro sostengono il batta… -

Conte distinto dai Pd ma non alle Comunali Per essere chiari, Conte è stato preciso: tira la corda, ma non la spezza, perché non provocherà ... Dico no alla crisi di Governo, si... Consiglio Ue, via libera al 5° pacchetto di sanzioni contro la ... Ucraina, Salvini: "Andrei a piedi a Mosca se utile per la pace" "Io vorrei capire come, quanto, quando, a chi, perché... Non lo dico da pacifista ma è arrivato il momento di costringere le due parti a sedersi a un tavolo e mi piacerebbe lo facessero a Roma". "Io -... latinaoggi.eu Per essere chiari, Conte è stato preciso: tira la corda, ma non la spezza,non provocherà ...no alla crisi di Governo, si... Consiglio Ue, via libera al 5° pacchetto di sanzioni contro la ..."Io vorrei capire come, quanto, quando, a chi,... Non loda pacifista ma è arrivato il momento di costringere le due parti a sedersi a un tavolo e mi piacerebbe lo facessero a Roma". "Io -... Negata la casa alla giornalista perché sotto scorta