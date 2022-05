Pentathlon moderno | World Cup 2022 | ecco gli otto convocati di Valentini per Albena

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In vista della terza tappa dellaCupdi, in programma dal 10 al 15 maggio ad, in Bulgaria, il direttore tecnico azzurro Andreaha convocatoatleti: Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri), Francesca Tognetti (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Daniele Colasanti (Fiamme Oro), Stefano Frezza (Aeronautica) e Gianluca Micozzi (Esercito). Presente anche lo staff tecnico composto da Andrea Giommoni, Ivan Lo Giudice, Umberto Mazzini, Maria Elena Panetti e il fisioterapista Domenico Porreca. Lo stessoha spiegato le motivazioni delle sue scelte: “Abbiamo deciso di lasciare a riposo gli atleti che hanno già conquistato i punti ...

Advertising

sportface2016 : #Pentathlon moderno, #WorldCup 2022: ecco gli otto convocati di #Valentini per #Albena - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ??#PENTATHLON MODERNO, COPPA DEL MONDO 2022?? Giuseppe Mattia Parisi e Elena Micheli di @Federpentathlon @ItaliaTeam_it… - azzurridigloria : ??#PENTATHLON MODERNO, COPPA DEL MONDO 2022?? Giuseppe Mattia Parisi e Elena Micheli di @Federpentathlon… - zazoomblog : Pentathlon moderno Budapest 2022: l’Italia chiude con un bel quinto posto nella mista - #Pentathlon #moderno… - sportface2016 : #Pentathlonmoderno, Coppa del Mondo 2022: l'#Italia chiude con un bel quinto posto della staffetta mista la tappa d… -

Ilsubisce un vero e proprio stravolgimento. Se ne era parlato tanto, subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, e ora la UIPM (la Federazione Internazionale) ha ufficializzato il ...Bologna, 3 maggio 2022 " Lo scorso autunno, ilha annunciato la propria ' separazione ' dalla quota equestre. Una scelta difficile. Che ha trovato lo spunto per il rush finale nella pessima performance olimpica, costata diversi ...In vista della terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno, in programma dal 10 al 15 maggio ad Albena, in Bulgaria, il direttore tecnico azzurro Andrea Valentini ha convocato otto atleti: ...Il pentathlon moderno subisce un vero e proprio stravolgimento. Se ne era parlato tanto, subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, e ora la UIPM (la Federazione Internazionale) ha ufficializzato il ...