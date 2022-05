(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Cernusco Sul Naviglio, 4 maggio 2022) - Oggi riapre a insegnalo store Leader Price di Gravedona ed Uniti (CO). Confermati tutti i lavoratori ex LP e nuove assunzioni in corso Cernusco Sul Naviglio, 4 maggio 2022 -conferma la volontà di crescere non solo attraverso l'apertura su tutto il territoriono di nuovi punti vendita, ma anche attraverso. Ne è testimonianza l'apertura odierna dello store ex Leader Price di Gravedona ed Uniti, che rappresenta un negozio altamente strategico per la sua geo localizzazione a forte transito turistico-internazionale. Non si arresta ladel brand che, sostenuto dal gruppo REWE, conferma ormai da qualche anno un forte tendenza a rinnovarsi, consolidarsi sul territorio e avvicinarsi al cliente con servizi ...

Advertising

VirginiaFontes2 : Ieri sono uscita per diverse commissioni. al pane: mascherina perché le anziani hanno paura tabacchi:senza mascher… - Volantinoweb : Grandi sconti da #pennymarket - Mondo3 : WINDTRE, come avere lo sconto di 10€ da Penny Market - BaroniSamuele : RT @mondomobileweb: WindTre, WinDay del lunedì: buono spesa Penny Market di 10 euro - laurabertuola : @LauraPausini @EurovisionRai @Eurovision @alecattelan @mikasounds Lauraaaa, vienimi a trovare a lavoro visto che se… -

Adnkronos

ha deciso di farlo proprio in questa città italiana. Per i clienti c'è un regalo davvero strepitoso. Ecco dove aprirà il nuovo punto vendita. La catena di distribuzione alimentare ha ...ha deciso di stupire i suoi clienti, è bastato poco per creare un polverone incredibile. Sui social non si parla d'altro, ma cosa succede Fondata nel 1994 in Germania, l'azienda... Penny Market Italia, proseguono acquisizioni e crescita Penny Market conferma la sua attenzione per l’alimentazione con Welless, un’esclusiva linea di prodotti nati per costruire benessere attraverso una dieta attenta ed equilibrata che non trascura il ...Le Mdd, forti della loro expertise a 360° sulla sostenibilità e la conoscenza dei consumatori, sono le grandi promotrici di una visione olistica del concetto di benessere che abbraccia l’intero assort ...