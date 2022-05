Pedopornografia online, boom di denunce nel 2021 (Di mercoledì 4 maggio 2022) E' una delle eredità nascoste della pandemia e dei due anni trascorsi, tra un lockdown e una quarantena, davanti al monitor di un computer. Milioni di ragazzini, età media sempre più bassa, a volte abbandonati a se stessi per ore online, spesso l'unica via per riuscire a sopravvivere per gli adulti, a loro volta impegnati in giornate di telelavoro complesse da gestire. Il sospetto che il Covid possa aver facilitato gli adescatori di minori in Rete viene leggendo il report "L'abuso sessuale online in danno dei minori", realizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione di Save the Children. I numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni. Nel 2021, anno preso come riferimento, si è registrato un aumento considerato significativo (47%) dei reati online nei confronto di minori denunciati alle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) E' una delle eredità nascoste della pandemia e dei due anni trascorsi, tra un lockdown e una quarantena, davanti al monitor di un computer. Milioni di ragazzini, età media sempre più bassa, a volte abbandonati a se stessi per ore, spesso l'unica via per riuscire a sopravvivere per gli adulti, a loro volta impegnati in giornate di telelavoro complesse da gestire. Il sospetto che il Covid possa aver facilitato gli adescatori di minori in Rete viene leggendo il report "L'abuso sessualein danno dei minori", realizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione di Save the Children. I numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni. Nel, anno preso come riferimento, si è registrato un aumento considerato significativo (47%) dei reatinei confronto di minori denunciati alle ...

