Pedopornografia | nel 2021 i casi sono aumentati del 47%

(Di mercoledì 4 maggio 2022) commenta Per la Giornata nazionale contro la pedofilia e ladel 5 maggio, Save the Children e la polizia postale diffondono un dossier dati sull'adescamento online. Nelstati ...

Nel 2021 sono stati 5.316 i casi trattati dalla polizia postale, con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. In crescita anche il numero dei minori, 531, approcciati sul web. Destinato a famiglie ed istituzioni per la prevenzione della pedopornografia. Un fenomeno criminale in costante e preoccupante ascesa.