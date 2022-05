Pedopornografia | nel 2021 casi cresciuti del 47% | 10 - 13 anni l' età più a rischio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Aumenta il numero dei minori, 531, adescati sul web da adulti. Asoprattutto i giochi di ruolo e i videogiochi online. Vademecum della polizia postale e di Save the children per ...

Aumenta il numero dei minori, 531, adescati sul web da adulti. A rischio soprattutto i giochi di ruolo e i videogiochi online. Vademecum della polizia postale e di Save the children per ...Basti pensare che2021, i casi trattati dalla Polizia Postale sono aumentati quasi del 50%. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 al ...Per la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio, Save the Children e la polizia postale diffondono un dossier dati sull'adescamento online e una guida per i genitori.Domani ricorre la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia; i dati parlano di 5316 casi trattati dalla Polizia postale, il 47% in più rispetto al 2020: sempre più giovani le vittime ...