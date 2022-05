Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47% (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di Pedopornografia trattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso delsono stati 5.316 iditrattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori ...

msargentini : RT @SkyTG24: Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47%: il report - SkyTG24 : Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47%: il report - NoiNotizie : Pedopornografia: in #Italia trattati oltre cinquemila casi nel 2021, circa il 74 per cento in più dell'anno precede… - AnnaritaNinni : Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47% - - StraNotizie : Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47% -