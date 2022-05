Pedopornografia: in Italia trattati oltre cinquemila casi nel 2021 Oggi presentazione della guida Save the Children-polizia postale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi viene presentato il vademecum predisposto da Save the Children Italia e polizia postale. Destinato a famiglie ed istituzioni per la prevenzione della Pedopornografia. Un fenomeno criminale in costante e preoccupante ascesa. Nel 2021, secondo i dati ministeriali, sono stati trattati 5316 casi di Pedopornografia, con un incremento di circa il 74 per cento rispetto ai dell’anno precedente. Si tratta di casi trattati, ovvero di cui si è venuti a conoscenza. Quale sia tuttora il sommerso, chissà. L'articolo Pedopornografia: in Italia trattati oltre cinquemila ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022)viene presentato il vademecum predisposto dathe. Destinato a famiglie ed istituzioni per la prevenzione. Un fenomeno criminale in costante e preoccupante ascesa. Nel, secondo i dati ministeriali, sono stati5316di, con un incremento di circa il 74 per cento rispetto ai dell’anno precedente. Si tratta di, ovvero di cui si è venuti a conoscenza. Quale sia tuttora il sommerso, chissà. L'articolo: in...

