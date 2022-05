Pedopornografia, il rapporto choc: nel 2021 casi aumentati del 47% (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di Pedopornografia trattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti abusanti, pari a 531, in maggioranza con un’età inferiore ai 13 anni (338 minori, quasi il 64% di cui 306 nella fascia 10-13 anni), ma crescono pure i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0 – 9 anni (32 casi). E’ quanto emerge dall’approfondimento sull’adescamento online, fenomeno cresciuto in seguito alla pandemia da Covid19, lanciato oggi alla vigilia della Giornata nazionale contro la pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre il 5 maggio, con la pubblicazione di un dossier dati e di una guida per i genitori, nell’ambito della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – Nel corso delsono stati 5.316 iditrattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti abusanti, pari a 531, in maggioranza con un’età inferiore ai 13 anni (338 minori, quasi il 64% di cui 306 nella fascia 10-13 anni), ma crescono pure idi adescamento online dei bambini nella fascia 0 – 9 anni (32). E’ quanto emerge dall’approfondimento sull’adescamento online, fenomeno cresciuto in seguito alla pandemia da Covid19, lanciato oggi alla vigilia della Giornata nazionale contro la pedofilia e la, che ricorre il 5 maggio, con la pubblicazione di un dossier dati e di una guida per i genitori, nell’ambito della ...

TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Pedopornografia: secondo il rapporto di Save the Children in Lombardia ci sono stati 480 reati di adescamento online e… - TgrRaiLombardia : Pedopornografia: secondo il rapporto di Save the Children in Lombardia ci sono stati 480 reati di adescamento onlin… -