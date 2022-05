Pedopornografia | casi in aumento del 47% rispetto al 2020 | il report che svela gli agghiaccianti numeri

antonio_randino : RT @RedattoreSocial: #Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 50%. Intesa tra Polizia e @SaveChildrenIT - RedattoreSocial : #Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 50%. Intesa tra Polizia e @SaveChildrenIT - zazoomblog : Pedopornografia casi aumentati del 47% nel 2021: la guida per aiutare i genitori - #Pedopornografia #aumentati #20… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pedopornografia, nel 2021 i casi sono aumentati del 47% #pedopornografia - CatelliRossella : ??????Nel 2021 aumentati del 47% i casi di pedopornografia - Cronaca - ANSA -

Nel corso del 2021 iditrattati dalla Polizia Postale sono aumentati del 47% rispetto all'anno precedente. In crescita anche il numero dei minori approcciati sul web dagli ...Secondo il report di Save the children, diffuso in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la, nel 2021 sono stati 5.316 itrattati dalla Polizia ...I casi di pedopornografia registrati dalla Polizia Postale nel 2021 sono ben 5.316, contro i 3.243 del 2020: un aumento di quasi il 50% che preoccupa sia le istituzioni che i genitori. Anche i casi di ...Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori ...