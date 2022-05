Pedopornografia, casi aumentati del 47% nel 2021: la guida per aiutare i genitori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Save the Children e Polizia di Stato hanno pubblicato i dati alla vigilia della giornata contro la Pedopornografia. La fascia più a rischio è quella tra i 10 e i 13 anni. I bambini sotto i 9 anni sono sempre più connessi a giochi di ruolo e videogiochi online Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 maggio 2022) Save the Children e Polizia di Stato hanno pubblicato i dati alla vigilia della giornata contro la. La fascia più a rischio è quella tra i 10 e i 13 anni. I bambini sotto i 9 anni sono sempre più connessi a giochi di ruolo e videogiochi online

