Pd | domani Letta a presentazione libro al Senato

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Si terrà domani, giovedì 5 maggio alle ore 15, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Senato, il convegno di presentazione del libro: "Un mondo aperto per una buona politica. Sull'Enciclica Fratelli tutti"(Editore Cantagalli), a cura di Lucio Romano, Vannino Chiti, Paolo Corsini. Introdurrà i lavori la senatrice del Partito Democratico, Valeria Fedeli. Si legge in una nota. Al convegno prenderanno parte: Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia; Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Partito Democratico; il Senatore Lucio Romano; il Senatore Vannino Chiti; il Senatore Paolo Corsini. Seguirà una tavola rotonda con Enrico Letta, segretario del Partito Democratico;

