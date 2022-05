Patriarcato di Mosca critica il Papa: “Usa toni sbagliati” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Patriarcato di Mosca critica il Papa. A infastidire la chiesa ortodossa russa le parole pronunciate da Bergoglio nell’intervista rilasciata al Corsera in cui, parlando del Patriarca Kirill, il Pontefice ha ricordato che “siamo pastori dello stesso popolo di Dio. Ecco perché dobbiamo cercare vie di pace, per cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può diventare il chierichetto di Putin”. “È deplorevole – scrive oggi il servizio di comunicazione per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca – che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questo colloquio. È improbabile che tali dichiarazioni possano contribuire all’instaurazione di un dialogo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildiil. A infastidire la chiesa ortodossa russa le parole pronunciate da Bergoglio nell’intervista rilasciata al Corsera in cui, parlando del Patriarca Kirill, il Pontefice ha ricordato che “siamo pastori dello stesso popolo di Dio. Ecco perché dobbiamo cercare vie di pace, per cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può diventare il chierichetto di Putin”. “È deplorevole – scrive oggi il servizio di comunicazione per le relazioni esterne deldi– che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca Kirill,Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questo colloquio. È improbabile che tali dichiarazioni possano contribuire all’instaurazione di un dialogo ...

