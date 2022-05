Patriarca ortodosso Kirill: “La Russia non ha mai attaccato nessuno” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Patriarca ortodosso di Mosca Kirill è tornato nuovamente a difendere la guerra della Russia contro l’Ucraina. “La Russia non ha mai attaccato nessuno”, ha detto Kirill. Le dichiarazioni del Patriarca russo giungono dopo l’intervista rilasciata da Papa Franceso al Corriere della Sera. Nell’intervista il Papa ha affermato di essere pronto ad incontrare il presidente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildi Moscaè tornato nuovamente a difendere la guerra dellacontro l’Ucraina. “Lanon ha mai”, ha detto. Le dichiarazioni delrusso giungono dopo l’intervista rilasciata da Papa Franceso al Corriere della Sera. Nell’intervista il Papa ha affermato di essere pronto ad incontrare il presidente

