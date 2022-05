Passoscuro | pubblicato l’avviso per partecipare alla Sagra della Tellina | come fare

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Fiumicino – “E’ statosull’albo pretorio comunalepubblico per assegnare 40 posteggi in concessione in occasione, che si svolgerà anei giorni 27, 28 e 29 maggio 2022”. Lo dichiara l’Assessora alle attività produttive Erica Antonelli. “Possonoal bando i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli e imprese artigiane o di servizi”, aggiunge l’assessora. I soggetti interessati adevono utilizzare lo schema di domanda allegato alche possono trovare cliccando qui. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

